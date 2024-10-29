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Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlandı

Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlandı
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Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, Cumhuriyetimizin 101. yılına olan gurur ve coşkusunu dile getirdi. Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin zafer simgesi olduğunu belirtti.

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Yavuz, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bu sene, Cumhuriyetimizin 101 yılına ulaşmasının gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının bir simgesidir. Bu zaferi kutlamak ve bu büyük mirasa sahip çıkmak bizim en büyük vazifemizdir.

Cumhuriyet, milletimizin egemenliğine dayalı bir devletin teminatıdır. 101 yıl boyunca, Cumhuriyetimizin temel değerleri olan demokrasi, laiklik insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadele ettik. Bu değerlere sahip çıkmak Cumhuriyetimizin en büyük zaferlerinden biridir.

Cumhuriyetimizin 101. yılında, geçmişimize ve bu büyük mirasa olan sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu mirası korumak ve geliştirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın taahhüdüdür. Zaferimizi, milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde elde ettik ve bu birlik ve beraberlikle daha nice zaferlere imza atacağımıza inanıyorum.

Türk milletinin 101 yıl önceki kararlılığı ve azmiyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da büyük başarılarla geleceğe taşıyacağımıza olan inancımızı yinelemek istiyorum. Cumhuriyet Bayramı'mızı coşku ve heyecanla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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