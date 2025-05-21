Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinden İsrail'e Protesto

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinden İsrail'e Protesto
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Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek amacıyla kanlı bebek maketleriyle yürüyüş düzenledi. Protestoda katılımcılar, pankartlar ve meşalelerle İsrail'i kınadı.

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri kanlı bebek maketleriyle İsrail'i protesto etti

SİVAS - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliam ve soykırımı protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail'in katliamlarında ölen bebeklere dikkat çekmek için öğrenciler ellerinde kanlı oyuncak bebeklerle yürüdü.

Faldum Köprüsü yan tarafında başlayan protesto yürüyüşü, Taha Akgül Spor Salonu önüne kadar devam etti. Katılımcılar, ellerindeki pankartlar ve bayraklarla birlikte meşale yakıp sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Öğrencilerin hazırlamış oldukları kanlı bebek maketleriyle yürümeleri dikkat çekti. Tekbirler eşliğinde devam eden program yürüyüşün tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - Yerel
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