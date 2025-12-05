Savcı Çakır'ın acı günü
İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Halil Çakır'ın 90 yaşındaki büyükannesi Günay Alptekin, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenaze namazı Bursa'nın İznik ilçesinde kılındı ve Alptekin, aile kabristanlığında defnedildi.
Cumhuriyet Savcısı Halil Çakır'ın büyükannesi hayatını kaybetti.
İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Halil Çakır'ın Bursa'daki büyükannesi Günay Alptekin, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından Alptekin, aile kabristanlığına defnedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel