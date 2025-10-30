Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümü Bayburt'ta Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümü Bayburt'ta Kutlandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla davetliler bir araya geldi. Vali Eldivan, günün önemini vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü onuruna, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen resepsiyona katılmak üzere gelen davetlileri karşılayan Vali Eldivan ve eşi, davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Eldivan, resepsiyonda yaptığı günün anlam ve önemini belirtir konuşmasının ardından davetlilere katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Resepsiyon, Vali Eldivan ile eşinin masaları dolaşarak davetlilerle sohbet etmesinin ardından Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü için hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

