Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Erzurum'da Gerçekleşti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi Hanımefendi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katılım sağladığı kabul töreninde bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamanın büyük gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz bu resepsiyona hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah devletimizi, milletimizi ve Cumhuriyetimizi payidar eylesin."

Türk milletinin tarih boyunca büyük bedeller ödeyerek bu toprakları vatan kıldığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Büyük Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan Türk-İslam medeniyeti ülküsü, Anadolu'nun ebediyen Türk ve İslam yurdu olmasını sağlamıştır. Milletimizin azim ve kararlılığıyla yürütülen İstiklal Mücadelesi zaferle sonuçlanmış ve bu topraklarda yeni bir Türk devleti doğmuştur." dedi.

Vali Çiftçi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda bizleri daha güçlü, daha müreffeh yarınlar bekliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz.' sözleriyle hitap ettiği gençlerimiz, Cumhuriyetimizin en güçlü teminatıdır." sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ERZURUM