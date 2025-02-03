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Cumhurbaşkanlığı, Yabancı Gazetecileri Deprem Bölgesine Gezdiriyor

Cumhurbaşkanlığı, Yabancı Gazetecileri Deprem Bölgesine Gezdiriyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve 11 ülkeden 50'si yabancı toplam 100 gazeteci için Adıyaman'da deprem sonrası yapılan yatırımları tanıtmak amacıyla gezi düzenledi. Gazetecilere yapılan konutlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve 11 ülkeden 50'si yabancı uyruklu toplam 100 gazeteci için deprem bölgesine gezi düzenledi.

Gezinin ilk durağı olan Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına bilgi verildi. Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden basın mensupları Adıyaman'ı gezdi. Gazeteciler ilk olarak Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. İndere konutlarının yapıldığı bölgedeki seyir terasında Vali Osman Varol tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensupları bilgilendirildi. İndere ve Örenli bölgelerinde yapılan konutları inceleyen basın mensupları, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alan ve ticaret merkezini gezdi. Gazeteciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Ulu Cami ile Mor Petros Mor Pavlos Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Özellikle geçici yaşam alanlarının başlangıcına ilk anda başlandı. Hemen arkasından bir ay içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Toplam 99 ihalede 81 bin 889 bağımsız bölümün şu anda inşaatını devam ettiriyoruz. Yaklaşık 30 bin konutun da inşallah önümüzdeki ay içerisinde vatandaşlarımıza teslimini planlıyoruz" dedi.

Mor Petros Mor Pavlos Kilisesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat İşleri Yapı Dairesi Başkanı Şengül Goncagül ise, "Yapının orjinalliği, özgünlüğü ve mevcut taşlarını kullanmak ana hedefimizdir. Yapıyı eski haline, orjinal haline getireceğiz. Şu an restorasyon, etütler uzun sürdüğü için geç başladı ama bu yılın sonunda, aralık ayının sonunda restorasyonu tamamlayıp, kilisemizi yeniden ibadete açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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