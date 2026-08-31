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Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Mehmet Koçyiğit atandı. Ayrıca çeşitli kurumlara yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Koçyiğit atandı.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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