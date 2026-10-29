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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan 29 Ekim mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda demokrasimizi güçlendirmeye, ekonomimizi büyütmeye, toplumsal refahımızı artırmaya ve ülkemizin küresel...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda demokrasimizi güçlendirmeye, ekonomimizi büyütmeye, toplumsal refahımızı artırmaya ve ülkemizin küresel ölçekteki gücünü pekiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyet, milli egemenliğe dayanan yönetim anlayışımızın ve toplumsal fırsat eşitliğinin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyetimizin temelindeki bu irade, bugün de demokrasimizin, milli birlik ve beraberliğimizin en sağlam dayanağıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda demokrasimizi güçlendirmeye, ekonomimizi büyütmeye, toplumsal refahımızı artırmaya ve ülkemizin küresel ölçekteki gücünü pekiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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