Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı Milletvekili Kilerci ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'yi makamında kabul etti. Görüşmede, Ağrı'nın projeleri ve yatırımları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'yi makamında ağırladı. Görüşmede, Ağrı'nın sorunları, ihtiyaçları, projeleri ve yatırımları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kilerci, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Ağrı'ya verdiği destek ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Kilerci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için canla başla çalışacağız." ifadelerini kullandı. - AĞRI