Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor. Dolmabahçe'deki Türkiye-İtalya ve Libya zirvesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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