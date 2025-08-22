Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat ve Malazgirt'e gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere 25 Ağustos Pazartesi günü Ahlat'a, 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt'e gelecek.

Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları, Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde başladı. Birçok etkinliklerin yapılacağı Ahlat'ta, 25 Ağustos Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgeye gelerek etkinlere katılıp halka hitap edecek. Geceyi Ahlat'taki külliyede geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Ağustos Salı günü ise Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda halka hitap ettikten sonra sonra ilçeden ayrılacak. - BİTLİS