Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı