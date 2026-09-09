Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi’yi kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Üsküdar'daki olaylı seçim sonrası iki isim için düğmeye basıldı

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak

Takımlarımızın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor

Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Gizleyemediler
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!