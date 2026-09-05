Erdoğan'ın torunundan 'Yine Bir Gülnihal' performansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasik eserlerinden "Yine Bir Gülnihal"i seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin bestelediği "Yine Bir Gülnihal" adlı eseri yorumladı. Fatima Serra Erdoğan'ın seslendirdiği eser ve sergilediği performans ilgi görerek beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı