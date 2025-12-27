Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla tarihin aydınlatılan ilk caddesi olan Kurtuluş Caddesi'nde yeniden ışıklar yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremde yıkılan ve inşa çalışmalarıyla birlikte yeniden ayağa kalkan tarihin ilk aydınlatılan caddesi olma özelliği taşıyan Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesinde 455 bininci afet konutu teslim törenine katıldı. Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutu kura çekimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temas ve incelemelerinin ardından tarihin ilk aydınlatılan caddesi olma özelliğini taşıyan Kurtuluş Caddesi'ne geçti. Depremde yerle bir olan ve inşa çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Kurtuluş Caddesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması için düzenlenen törende, "Şimdi butona basmak suretiyle tüm caddenin ışıkları inşallah yanarak, bu cadde aydınlığa kavuşmuş olacak. Rabbim bu tür afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Burada emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasının ardından Kurtuluş Caddesi aydınlandı. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından dua edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
