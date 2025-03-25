CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Kayyum atanan ilçeyi karıştıran iddia! Jet yalanlama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik hakaretlere Vali Makas'tan tepki: "Şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik hakaretlere Vali Makas'tan tepki:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine yönelik yapılan çirkin, ahlak yoksunu ve alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum" diyerek hadsizliğin milletin vicdanında karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine yönelik yapılan çirkin, ahlak yoksunu ve alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum" diyerek hadsizliğin milletin vicdanında karşılıksız kalmayacağını belirtti.

İstanbul Saraçhane'de düzenlenen gösteri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine yönelik yapılan hakaret içerikli ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da konuyla ilgili sert bir açıklamada bulundu. Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yöneltilen ifadelerin çirkin, ahlak yoksunu ve alçakça olduğunu belirterek, bu hadsizliğin milletin vicdanında karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Makas, "Saraçhane'de gerçekleşen gösteri sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi ve ailesine yönelik yapılan çirkin, ahlak yoksunu ve alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu hadsizlik, aziz milletimizin vicdanında hesap verecektir" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title