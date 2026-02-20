Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzun Mehmet Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

Haberler

Zonguldak'ta 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazı, kentin simge camisi Uzun Mehmet Camii'nde eda edildi.

Zonguldak'ta 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazı, kentin simge camisi Uzun Mehmet Camii'nde eda edildi.

Ramazan ayının ilk cuma gününde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında açılışını yaptığı ve kentte cemaatin en çok ilgi gösterdiği camilerin başında ise mimarisi ve konumuyla şehrin sembolü haline gelen Uzun Mehmet Camii yer aldı.

Cuma namazı öncesi verilen vaazı huşu içinde dinleyen vatandaşlar, ardından hep birlikte ellerini semaya açarak dualar etti.

Okunan hutbenin ardından saf tutan cemaat, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmanın manevi huzurunu yaşadı. Namaz çıkışında vatandaşlar birbirlerinin Ramazan ayını tebrik etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
