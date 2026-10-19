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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dost ve kardeş Bosna-Hersek’in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’i ebedî âleme irtihalinin 23’üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dost ve kardeş Bosna-Hersek’in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’i ebedî âleme irtihalinin 23’üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i ebedi aleme irtihalinin 23'üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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