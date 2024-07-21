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TBMM Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol maçı sonrası özçekim paylaştı

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TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası özçekimi sosyal medyada paylaştı. Özçekimde, Bakanlar ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı da yer aldı.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası özçekimi paylaştı.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası "Maç sonrası özçekim" paylaşımı yaptı.

Özçekimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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