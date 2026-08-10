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Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stocker'i Resmi Törenle Karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı, 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı. Ardından ikili görüşme ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'i resmi törenle karşıladı.

Konuk Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Christian Stocker'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Stocker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stocker'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Stocker merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Stocker, ikili görüşme gerçekleştirecek. İkili daha sonra ortak basın toplantısı yapacak.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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