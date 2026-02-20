Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ataşehir'de sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde eda etti. Namazın ardından cami çıkışında toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Cami çevresinde yoğun kalabalık oluşurken, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahürat yaptı. Özellikle bir çocuğun "Tayyip dede" diye seslenmesi çevrede duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine seslenen çocuğa ve vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Namaz çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Bazı çocukları yanına çağırarak fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların hatıra fotoğrafı taleplerini de geri çevirmedi.

Cami çevresindeki sevgi gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alandan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı