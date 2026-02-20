Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ataşehir'de sevgi seli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde eda etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde eda etti. Namazın ardından cami çıkışında toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Cami çevresinde yoğun kalabalık oluşurken, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahürat yaptı. Özellikle bir çocuğun "Tayyip dede" diye seslenmesi çevrede duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine seslenen çocuğa ve vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Namaz çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Bazı çocukları yanına çağırarak fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların hatıra fotoğrafı taleplerini de geri çevirmedi.

Cami çevresindeki sevgi gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alandan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var