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Cumayeri Kaymakamlığı'ndan Yaşlı ve Engellilere Destek Projesi

Cumayeri Kaymakamlığı'ndan Yaşlı ve Engellilere Destek Projesi
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Cumayeri Kaymakamlığı, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor. Kuaför ve berberler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz bakım hizmeti sunarak projeye katkıda bulunuyor.

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Kaymakamlığı, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara destek olarak ihtiyaçlarını gideriyor. Projeye destek olan kuaför ve berberler ücretsiz bakım yapıyorlar.

Cumayeri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Vakıf, bu kapsamda vatandaşların ev ve kişisel temizliklerinde onlara yardımcı olarak, yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli adımlar atıyor. Ayrıca, Cumayeri'ndeki kuaför ve berber esnafı, projeye katkıda bulunarak ücretsiz hizmet sunuyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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