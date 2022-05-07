Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor - Haberler

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Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde yapımı tamamlanan aile danışmanlığı merkezini Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte inceledi.

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde yapımı tamamlanan aile danışmanlığı merkezini Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte inceledi.

Düzce'nin Cumayeri İlçesinde Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun büyük önem verdiği Aile Danışmanlığı Merkezinde sona gelindi. Yapımı tamamlanan ve tefrişatı kalan merkezi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte gezen Belediye Başkanı Koloğlu, yapılan çalışmaları anlatarak istişarelerde bulundular.

Öztürk ise Cumayeri için gerekli olan Aile Danışmanlığı Merkezinin son haline getirilmesi noktasında destek sözü verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Koloğlu, Ercan öztürk, Cumayeri, Düzce, Yerel, Haberler

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