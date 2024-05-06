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Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Yürüdü

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Adana'da Çukurova Üniversitesi öğrencileri, Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, 'Katil İsrail' sloganları atarak ve pankartlar taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

Adana'da üniversite öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla Çukurova Üniversitesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi Genç Ofis önünde başlayan yürüyüşte öğrenciler, 'Katil İsrail' sloganları attı. Öğrenciler ayrıca kampüs içerisinde ellerinde, 'Filistin'de çocuklar öldürülüyor', 'Filistin'de katliam var', Filistin elbet özgür olacak', 'Filistin'in başkenti Kudüs'tür' ve 'Çocuklardan ve adaletten tarafız' yazılı pankartlarla yürüdü. Yürüyüş öncesinde ayrıca ABD'de gerçekleşen olaylara yönelik basın açıklaması okundu.

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Grup adına basın açıklamasını yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Onur Çoban, 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini, yaşananların insanlık tarihi için soykırım niteliği taşıdığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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