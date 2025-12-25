Rektör Beriş: 2026'nın ilk yarısında Balcalı'yı tam kapasiteyle çalışır hale getirmiş olacağız

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde hasar alan ve güçlendirme çalışmaları 2 yılı aşkın süredir devam eden Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile ilgili "İnşallah 2026'nın ilk yarısında hastaneyi tam kapasiteyle çalışır hale getirmiş olacağız" dedi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversitede düzenlediği basın toplantısında 2026 yılında üniversite ve hastane için planlanan projeleri anlattı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde hasar alan ve güçlendirme çalışmaları hala devam eden ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin 2026'nın ilk yarısında tam kapasiteyle çalışır hale geleceğini açıklayan Beriş, "Mart ayı içerisinde hastanedeki inşaatları bitirmiş olacağız. Ondan sonra hastane başhekimliğe teslim edilecek. Başhekimlik çalışmalarını yürütüyor. Hangi birimlerin hangi blok ve katlarda olacağının planlamasını yapıyorlar. Malzemeler tedarik edilecek. Bununla ilgili süreç de başladı. İnşallah 2026'nın ilk yarısında hastaneyi tam kapasiteyle çalışır hale getirmiş olacağız. Modern, her türlü ihtiyaçlara cevap verecek bir hastane olacak. Hastane güçlendirilirken yeni kolonlarla birlikte bir miktar kapasite düşüşü oluşacak. Mevcutta bin 150 yataklı olan hastane şu an 900 yatak kapasitesine düşecek. Bunu da bertaraf etmek için hastanemizde A ve B blok yanına C ve D blokların inşa edileceği bir süreç başlayacak. Bir tarafı erişkin bir tarafı çocuk hastanesi olacak şekilde yeni bloklarımız olacak. Bunların her ikisi de toplam 600 yataklı olacak" diye konuştu.

Yeni yılda hayırseverlerin destekleri ve kendi bütçeleriyle yapılacak yeni projeleri de anlatan Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, şöyle konuştu:

"Gelecek yıl tıp fakültesinin binasının ve yoğun bakım bölümünün yenilenmesi için çalışmalara başlanacak. Ayrıca Çocuk İyilik Merkezi depremde uzuvlarını kaybeden çocuklar için protez yapıyor. Bu yerin kalıcı bir binaya kavuşturulması ve burada tedavi gören çocukların aileleri ile konaklayacakları bir yer olması açısından bir protokol imzaladık. Üniversitemizde bir de Gastronomi Merkezi yaptıracağız. Bu bölüm mutfağımız olmadığı için henüz öğrenci almıyor. Son derece modern mutfak koyacağız. Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ilgili çalışmaları da tamamladık. GES, üniversiteye maliyet yüklemeyecek. Yap-işlet-devret modeliyle GES'i veriyoruz. 5 megavatlık enerji santrali kurulacak. Bu da üniversitemizin şu anki enerji ihtiyacının yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ediyor."

Haber: Gülşah ÖZGEN - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,