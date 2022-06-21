Çukurova Belediyesi Su Oyun Parkları Açılıyor

Çukurova Belediyesi'nin yaz mevsiminde çocuklar için en büyük hizmetlerinden biri olan su oyun parkları, 22 Haziran Çarşamba günü açılıyor. 4 ayrı yerdeki su oyun parkları, bakım günü olan pazartesi ve cuma hariç haftanın 5 günü saat 10.00 ila 16.30 arasında çocuklara hizmet verecek.

Her yaz çocukların büyük ilgi gösterdiği, oynayıp eğlenirken aynı zamanda serinlediği su oyun parkları, 22 Haziran Çarşamba günü açılıyor.

Özellikle tatile gitme imkanı bulamayan çocukların en büyük eğlencesi olan su oyun parkları, bakım günü olan pazartesi ve cuma hariç haftanın 5 günü açık olacak. Su oyun parkları, sabah 10.00 ile akşam 16.30 saatleri arasında çocuklara hizmet verecek.

Su oyun parkları, Belediyeevleri Mahallesi Kurtuluş Parkı, Toros Mahallesi Ercan Çetin Doğal Parkı, Huzurevleri Mahallesi Akın Özdemir Çocuk Parkı ve Mahfesığmaz Mahallesi İnge Beyhan Amaçer Çocuk Parkı'nda bulunuyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'da sıcak yaz aylarında çocukların serinlemesi için su oyun parklarını hizmete açtıklarını belirterek, "Kısa zamanda su oyun parklarımızın sayısını 4'e çıkardık. Yazın tatile gitme imkanı bulamayan çocuklarımız bu parklarımızda hem eğleniyor hem de serinliyor. Haftanın 5 günü hizmet veriyoruz çünkü iki gün bakım yapmak zorundayız. Bu durum çocuklarımızın sağlığını düşünmemizden kaynaklanıyor" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda saat 16.00'ya kadar açık olan parkların çocukların istediği üzerine 16.30'a kadar açık tutulduğunu vurgulayan Başkan Soner Çetin, "Çocuklarımızı su oyun parklarında eğlenirken mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Su oyun parklarına çocuklarımızın gösterdiği ilgi bize ne doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor" diye konuştu.

ANKA / Yerel