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Çorum'u dolu vurdu

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Çorum'da sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Üyüj köyünde etkili olan dolu yağışı sele neden oldu. Yağıştan etkilenen ailelere Kızılay ve AFAD tarafından çadır dağıtımı yapıldı.

Çorum'u dolu vurdu

ÇORUM - Çorum'da sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı.

Merkeze bağlı Üyüj köyünde etkili olna dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı sele neden olurken, yollar göle döndü.

Yağış nedeniyle bölgede tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Yağıştan etkilenen ailelere Kızılay ve AFAD tarafından çadır dağıtımı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Çorum AFAD Yerel Yaşam Güncel Haberler

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