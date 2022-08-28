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Çorum haber... İskilip Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

Yerel Haberler

Çorum haberi... İskilip Belediyesi'nden toplu sünnet şöleniÇORUM Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 60 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

İskilip Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

ÇORUM Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 60 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

İskilip Belediyesi'nce bu yıl 3. Düzenlenen Dolma, Turşu ve Çilek Festivali etkinlikleri çerçevesinde sünnet şöleni geçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan program, sünnet olacak çocuklara ilçe turu attırılması ile devam etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ali Suülük, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Palyaçolar sünnet şöleni öncesi yaptıkları animasyonlarla çocukları ve yakınlarını gün boyu eğlenceli vakit geçirmelerine neden oldular.

60 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Ali Sülük, "Festivalimizin en güzel etkinliklerinden birisi. Çocuklarımızın, ailelerimizin yüzünde tebessüm olabildiysek bizim için en büyük gurur" dedi. Programa İskilip Kaymakamı Yunuz Emre Vural, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bilal Arıcı - Yerel

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