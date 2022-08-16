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Fırtına ağaçları kökünden söktü

Fırtına ağaçları kökünden söktü Çorum'un Kargı ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.

Yerel Haberler

Fırtına ağaçları kökünden söktü

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.

Çorum'un Kargı ilçesine akşam saatlerinde etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ise köklerinden söküldü. Bazı bölgelerde ise ağaçların dalları fırtınaya dayanamayarak kırıldı.

İlçe merkezinde bulunan, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki kavak ağacı da fırtınanın şiddetiyle kökünden sökülerek devrildi.

İhlas Haber Ajansı / Turan Ozan Acar - Yerel

Hisarcık Fırtına Çorum Kargı Genel Yerel Haberler

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