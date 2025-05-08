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Çorum'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Çorum'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Çorum'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında yapılan etkinlikte, jandarma ve polis ekipleri vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Vali Ali Çalgan, stantları ziyaret ederek özel ödüller ve gösterilerle katılımcıları bilgilendirdi.

Çorum'da Trafik Haftası'nda farkındalık oluşturan etkinlik

ÇORUM - Çorum'da Karayolları Trafik Haftası çerçevesinde, jandarma ve polis ekipleri açtıkları stantlarda vatandaşları bilgilendirdi. Programa katılan Vali Ali Çalgan ise vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çorum'da "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Her yıl Düzenlenen etkinlikte açılan stantları Çorum Valisi Ali Çalgan ziyaret etti. Stantlarda yer alan teknolojik malzemeler hakkında bilgi aldı. Stant açılışına katılım sağlayan öğrencilerle bir müddet sohbet eden Çalgan, yılın şoförü seçilenlere ödüllerini taktim etti. Ayrıca etkinlikte motosikletli polisler ve yunus polisler kent meydanında gösteri gerçekleştirdi. Stant açılışına Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve il genel meclis üyeleri katılım sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - Yerel
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