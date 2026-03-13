Haberler

Çorum'da Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti

Çorum'da vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını Akşemseddin Camii'nde kıldı. Cami dolunca avluda seccade serip namaz kılanlar, Kadir Gecesi arifesinde dualar ettiler.

Çorum'da Ramazan ayının son cuma namazı için vatandaşlar Akşemseddin Camii'nde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle camiye sığmayan vatandaşlar avluda namaz kıldı.

Çorum'da Ramazan ayının son cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, kentin en büyük ibadethanelerinden biri olan Akşemseddin Camii'ni doldurdu. Camide yer bulamayan vatandaşlar ise namazı caminin avlusunda seccade ve örtüleri sererek kıldı. Cuma namazının ardından çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

"Bugün hep birlikte Ramazan ayının son cumasını eda ettik"

Kılınan namazın ardından konuşan cami İmam Hatibi Sefa Kırcı, "Oruçlarımızı tuttuk, teravih namazlarımızı kıldık ve bugün hep birlikte Ramazan ayının son cumasını eda ettik. İnşallah Allah nasip ederse pazartesiyi salıya bağlayan gece Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Kadir Gecesi'nin bin geceden daha hayırlı olduğu buyurulmaktadır. Rabbim inşallah bizleri bu günleri ve Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı ve yapmış olduğumuz hayır ve hasenatlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Rabbim bizleri ve bütün inananları günahları affolunmuş bir şekilde Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasip eylesin" dedi. - ÇORUM

