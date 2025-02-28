Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Çorum'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Coşkusu

Çorum'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için Akşemseddin Camii'ne akın etti. Cemaatin yoğun ilgisi ile idrak edilen namazın ardından vatandaşlar dualar etti.

Çorum'da Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar ilk teravih namazı için Akşemseddin Camii'ne akın etti.

Çorum'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının gelmesinin coşkusunu yaşayan vatandaşlar ilk teravih namazı için il merkezinde bulunan Akşemsettin Camii'nin yolunu tuttu. Cemaatin yoğun ilgisiyle idrak edilen ilk teravih namazının ardından vatandaşlar dualar etti.

Akşemseddin Camii Müezzini Hakan Ungever, "Tüm Türkiyemizin, tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazanı şerifini kutluyorum. Bugünlere gelebildiğimiz için şükürler olsun. Bugün ilk teravih namazımızı çocuklarımızla beraber kıldık. Rabbim bizleri en kötü günlerden muhafaza eylesin. Rabbim cümlemizi ve ailemizi ramazan ayında gönüllere ferahlık evlere mutluluk ve huzur nasip eylesin" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
img

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
img

Zelenskiy'i kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum
Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.