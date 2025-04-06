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Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Çorum'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 AEL 614 plakalı motosikletli kurye ile 19 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Yerel
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