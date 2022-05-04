Koyunların meleme sesi kesilince ağıla gitti, korkunç manzarayla karşılaştı - Haberler

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Koyunların meleme sesi kesilince ağıla gitti, korkunç manzarayla karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - İlkay Sever - Yerel
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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde yaşayan Bekir Doğu, sabah saatlerinde koyunlarının meleme seslerinin kesildiğini fark edince ağıla gitti. Koyunlarının telef olduğunu gören Doğu, büyük üzüntü yaşadı.

Başpınar köyünde ikamet eden Doğu ailesinin köye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Basirat Baba türbesi mevkiinde bulunan yayla evinin bitişiğindeki ağılına giren kurt sürüsü, 24 küçükbaş hayvanı telef etti. Saldırıda yaralanan 4 koyun ise kesildi.

Koyunların meleme sesi kesilince ağıla gitti, korkunç manzarayla karşılaştı

Hayvanların sahibinin oğlu olan Bekir Doğu, babasının gece saat 02.30 sıralarında hayvanları kontrol edip yayla evine geçtiğini söyledi. Ağılı iki adet çoban köpeğinin koruduğunu anlatan Bekir Doğu, kurtlardan bir kısmının köpekleri üzerlerine çekerek uzaklaştırdığını, bu sırada diğer kurtların ise ağıla girerek hayvanlara saldırdığını söyledi.

Koyunların meleme sesi kesilince ağıla gitti, korkunç manzarayla karşılaştı

Sabah uyandıklarında ağıldaki 24 hayvanı ölü bulduklarını belirten Doğu, "Sabaha karşı kurtlar saldırmış. Sabah baktım ki koyunların sesi kesilmiş. Ağılda toplam 90 hayvanımız vardı." dedi. Babasının, devlet desteği ile 2006 yılında 25 küçükbaş alarak hayvancılığa başladıklarını anlatan Bekir Doğu, "Devletimizden Allah razı olsun. Koyunlarımın borcunu bitirmiştim. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Koyunların meleme sesi kesilince ağıla gitti, korkunç manzarayla karşılaştı

Hayvanları beslemek için yem aldıkları için borçlandıklarını söyleyen Bekir Doğu, "Hayvanlarımızı Kurban Bayramı'nda satıp borçlarımızı ödemeyi düşünüyorduk. Şimdi borçlarımız kaldı. Ödeme şansımız zorlaştı. Devletimizden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anne Arife Doğu ise, kurt saldırısını öğrendiğinde fenalaştığını belirterek, " kurtlar sabaha karşı ağıla girmiş. Ağılda bulunan 90 küçükbaş hayvandan 24'nü telef etmişler.

İhlas Haber Ajansı / İlkay Sever - Yerel

Çorum, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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