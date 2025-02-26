Çorum'da Kanser Tedavisi Gören Öğretmen Hayatını Kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde, matematik öğretmeni Oktay Gelir, kanser tedavisi sürecine yenik düşerek hayatını kaybetti. Eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğan vefatı, evli ve 3 çocuk babası olan Gelir'in cenazesinin Alaca Eski Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde kanser tedavisi gören 3 çocuk babası öğretmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki Oktay Gelir, bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Gelir'in ölüm haberi, Çorum ve Alaca ilçesinde eğitim camiasını hüzne boğdu. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Gelir'in cenazesinin bugün Alaca Eski Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ÇORUM