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Çorum'da Dünya Çölyak Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Çorum'da Dünya Çölyak Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çölyak hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı ve çeşitli aktiviteler ile hastalığa dikkat çekildi.

Çorum'da 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM), Çorum Çölyak Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, "2024 Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, katılımcılara çölyak hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen programda konuşan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, ADEM, "Çölyak Hastalığı ve Beslenme" konulu sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca Çorum'daki çölyak hastalarının ailelerine yönelik kokulu taş atölyesi, workshop ve yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Glütensiz atıştırmalıkların ikram edildiği programda, katılımcılara Dünya Çölyak Günü'ne özel olarak hazırlanan sukulentler hediye edildi. Etkinlikte hem çocuklar hem de anneler keyifli anlar yaşarken hayatın glütensiz de güzel olduğu vurgusu yapıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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