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Çorum'da bilye büyüklüğünde dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu

Yerel Haberler

Çorum'da bilye büyüklüğünde dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu Çorum'un Sungurlu ilçesinde başlayan dolu ve sağanak yağış sonrası her yer bembeyaz oldu.

Çorum'da bilye büyüklüğünde dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde başlayan dolu ve sağanak yağış sonrası her yer bembeyaz oldu.

İlçe merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli dolu ve yağmur yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Özellikle Akçalı Köyü mevkii, kar yağmış gibi beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede yaşanan dolu ve sel baskını, amatör kameralar tarafından görüntülendi. Sel suları nedeniyle dereler taşarken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Yerel

Sungurlu Hisarcık Çorum Yerel Haberler

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