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Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
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Çorum Valisi Ali Çalgan, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun her kesimini seferber olmaya çağırdı. Toplantıda, gençleri tehdit eden bağımlılıklarla etkin bir şekilde mücadele etmek için çeşitli stratejiler ve projeler üzerinde duruldu.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Amacımız, topyekün yapılacak etkin bir mücadele ile gençlerimizi, geleceğimizi tehdit eden bu tehlikeyi bertaraf etmektir" dedi.

Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlarımız tarafından yürütülen proje, etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Toplantıda gelişen dünya ve teknolojiyle birlikte bağımlılık türlerinin arttığı bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Vali Çalgan, bağımlılığın sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra ülkelere mali açıdan da büyük zarar veren bir toplumsal problem olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkların ancak koruyucu ve önleyici tedbirler ile bilinçlendirme çalışmaları yapılması halinde engellenebileceğini belirten Çalgan, bu alanda kamuoyunda farkındalık oluşturmak, hedef kitlede arzu edilen tutum ve davranış değişikliğini sağlamak için yapılacak çalışmaların yöntem ve stratejilerinin önemine vurgu yaptı.

Bağımlılıkla mücadele noktasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaş iş birliğinde eş güdümlü çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Vali Ali Çalgan, "Bağımlılık yalnızca bazı gruplara özgü bir problem olmayıp tüm toplumu ilgilendirmektedir. Bu sebeple bağımlılık ile mücadelenin toplumun her kesimi tarafından topyekün bir seferberlik anlayışıyla ve süreklilik arz eden bir yapıda yapılması gerekmektedir. Bu konuda hepimize büyük görevler düşmektedir. Bağımlılıkla mücadele konusunda gençlerimizi bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve eğitimle geleceğe en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Amacımız topyekün yapılacak etkin bir mücadele ile gençlerimizi, geleceğimizi tehdit eden bu tehlikeyi bertaraf etmektir" dedi.

Toplantıda, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda kurul üyelerinin görüş, önerileri alınarak istişarelerde bulunuldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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