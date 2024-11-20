Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çorum'da Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ağaca çarparak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Özhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan Yüksel S. idaresindeki 19 LF 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kazada araç sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yüksel S., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - Yerel
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi

 Nükleer savaş çıkarsa Putin'in hedefindeki ilk ülkeler

İşte nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülke
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler: Çek fişi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Kuruluş Osman 172. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çarşamba hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Kuruluş Osman 171. bölüm tek parça full HD izleme linki Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 171. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! BARAJ DOLULUK ORANI 20 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı? 21 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Yengeç burcu yorumu! 21 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Annem Ankara bu akşam var mı? 20 Kasım Annem Ankara dizisi ilk bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.