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Çorum Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Sosyal Medya Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

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Çorum Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya dolandırıcılığına karşı alınması gereken tedbirlerin yazılı olduğu broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Çorum Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara, içeriğinde sosyal medya dolandırıcılığına karşı alınması gereken tedbirlerin yazılı olduğu broşür dağıttı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, sosyal medya dolandırıcılığına dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşların internet üzerinden yaptıkları oto kiralama, online alışveriş, yedek parça alımı, tatil planı gibi işlemlerde dolandırılabildiğine dikkati çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bunun yanı sıra dolandırıcı şahıslar kullandıkları çeşitli bilgisayar programları sayesinde vatandaşlarımızın telefon ekranında 'polis tarafından aranıyor' gibi gözükecek şekilde arama yaparak güvenlerini kazanmaktadırlar. Daha sonraki aşamalarda ise verdikleri hesap numaralarına para havale edilmesi, 'para ve altınların çöp kutuları, park veya sokaklara bırakılması istenmektedir. Polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personeli hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale, EFT yapılmasını katiyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın. Böyle durumlarla karşılaşmanız halinde 112 acil çağrı hattını arayın veya en yakın emniyet birimine müracaat edin". - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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