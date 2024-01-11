Çorum Alaca Halk Eğitim Merkezi Gazze'ye Yardım Elini Uzattı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Halk Eğitim Merkez'indeki bayan kursiyer ile usta öğreticilerin Gazze'ye yardım eli uzandı.

Alaca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri İsrail'in zulmü altında olan Gazze'deki masum çocuklara, giysi ve battaniye dikiyorlar.

Zor zamanlarda mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ettiklerini belirten Halk Eğitim Müdürü Nihat Haluk Uğraş, "Yüzyılın felaketini yaşadığımız depremde ihtiyaç sahiplerine diktiğimiz battaniye, uyku seti, eşofman takımı ve boyunlukları şimdide Gazze'deki masum çocuklarımız için Alaca Halk Eğitim gönüllü kursiyerleri, hayırsever vatandaşlar, tüm idari yönetim olmak üzere kadrosuz usta öğretici personelimizle kolları sıvadık. Makineleri bir kez daha hayır için çalıştırıp, soğukta kalan çocuklarımızı bir nebze bile olsa ısıtmak istiyoruz" dedi. - ÇORUM