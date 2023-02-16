Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Çorum AFAD ekibinin Türk bayrağı hassasiyeti takdirle karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde on binlerce kişinin ölümüne ve binlerce binanın yıkılmasına neden oldu. Depremin 11. gününde bölgeye giden ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinde Çorum AFAD ekibi ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Hakan Öztürk, depremin 10. gününden itibaren yıkım çalışmalarına destek veriyor. Dün katıldığı Afşin Belediye Başkanlığı Binası'nın yıkım çalışmaları esnasında, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in makam odasındaki bayrağı görünce yıkım çalışmasını durdurarak ekskavatör yardımı ile girdiği odadan Türk bayrağını alan Hakan Öztürk, bugün de katıldığı bir enkaz kaldırma çalışması sırasında Türk bayrağını görünce çalışmaları durdurdu. Enkazın üzerine çıkan Öztürk'ün enkaz kalıntılarının altında kalan Türk bayrağını alması ilçe halkı ile ekip arkadaşları tarafından takdirle karşılandı. - KAHRAMANMARAŞ