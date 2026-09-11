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Çorlu’da çocuk işçiliğiyle mücadele için mobil ekip sahada

Çorlu’da çocuk işçiliğiyle mücadele için mobil ekip sahada
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Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çorlu’da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mobil ekip çalışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mobil ekip çalışması gerçekleştirildi.

Çorlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Mobil Ekip" çalışması kapsamında esnaf ziyaret edilerek çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde çocukların çalışma hayatında karşılaşabileceği riskler ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında esnafa bilgi verildi.

Ekipler ayrıca vatandaşların ve esnafın ihtiyaç duyabilecekleri sosyal hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sosyal hizmetlere erişim konusunda ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili birimlere yönlendirme yapılarak destek sağlandı.

Sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla çocukların korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ailelerin ihtiyaç duydukları sosyal destek mekanizmalarından yararlanabilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarının farklı alanlarda devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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