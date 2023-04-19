Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, Personelle Bayramlaştı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyelerinin de katıldığı törende personelle bayramlaştı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyelerinin de katıldığı törende personelle bayramlaştı.

Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde belediye personeli ile bir araya gelerek, çalışma arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Törene, Sarıkurt ile birlikte Belediye Başkan Yardımcı Adnan Kum, Özcan Veysel Tunçcan, Güner Çetin, Oktay Çolpan ve İbrahim Turgut Bolat, Belediye Meclis üyeleri, Birim müdürleri ve personel katıldı.