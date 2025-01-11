Çorlu Balkan Göçmenleri Derneği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan Çorlu Balkan Göçmenleri Derneği (Çorlu BALGÖÇ) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda başkanlığa Ahmet Özgür seçildi.

Çorlu Balkan Göçmenleri Derneği'nde bir araya gelen dernek üyeleri yeni kurdukları derneğin ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Çorlu BALGÖÇ Olağan Genel Kurulunda konuşan Başkan Ahmet Özgür, "Biz bu yola tüm Balkan ülkelerinden Türkiye'mize göçen soydaşlarımızı bir çatı altında toplamak, bir arada olmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına çıktık. Biliyoruz ki bir olursak bir arada durursak daha da güçlü oluruz. Hem ülkemizde bir arada yaşadığımız hemşerilerimizin hem de Balkan ülkelerinde yaşamlarını sürdüren soydaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız. olacağımızı bilmelerini istiyoruz. İlk genel kurulumuzu dernek merkezinde mütevazi bir ortamda kurucu üyelerimizle gerçekleştirdik ancak inanıyorum ki bundan sonraki ilk genel kurulda salonlara sığmayacağız. Kuruluşunu tamamladığımız ve ilk genel kurulunu gerçekleştirdiğimiz Çorlu BALGÖÇ derneğimizin soydaşlarımıza, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ahmet Özgür başkanlığındaki Çorlu BALGÖÇ yönetiminde, Ünzüle Coşkun, Nurcan Kapdağlı, Serkan Ayaz, Gürdal Özgür, Dinçer Akbulut ve Oktay Özkan yer alırken denetleme kurulunda ise Kemaleddin Avcı, Ahmet Arcan ile Ramis Çınar yer aldılar. - TEKİRDAĞ