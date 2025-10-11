Çopuroğlu: 'Teşkilatlarımızla Birlikte Çalışmaya Devam Edeceğiz'

Ak Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Teşkilatlarımızla el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda partililer ve gönüllülerle bir araya gelen Milletvekili Çopuroğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek; Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Kayseri'nin güçlü duruşunu vurguladı. Coşkulu kalabalığın yoğun ilgisiyle karşılanan Çopuroğlu, "Teşkilatlarımızla el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

Milletvekili Çopuroğlu, özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla Melikgazi teşkilatını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ