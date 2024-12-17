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Çopuroğlu: "Devletimiz, hain saldırıların hesabını sormaya devam edecektir"

Çopuroğlu:
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "17 Aralık 2016 tarihinde hain terör saldırısında Kayseri'de şehit düşen kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ; "17 Aralık 2016 tarihinde hain terör saldırısında Kayseri'de şehit düşen kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen terör saldırısının 8. yıldönümünde AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında; "O gün, milletimizin huzuruna, birliğine ve beraberliğine kasteden alçaklar, Kayseri 1. Komando Tugayı'na mensup yiğit vatan evlatlarını taşıyan otobüse saldırarak, 15 kahraman askerimizi şehit etmiş ve birçok kardeşimizi de yaralamıştı. Ancak bilinmelidir ki; bu hain emeller hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak ve aziz milletimizin birliğine, dirliğine asla zarar veremeyecektir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, kalmayacaktır. Terörle mücadelemiz, kahraman Mehmetçiklerimizin ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle kararlılıkla sürmektedir. Devletimiz, bu hain saldırıların hesabını sormaya devam edecektir. Bu vesileyle, 17 Aralık şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ederken, aziz milletimize ve şehit ailelerimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifa temenni ediyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin huzuru ve güvenliği için şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımızı unutmayacak ve unutturmayacağız" ifadleerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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