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COP31 alanında 09.05'te yerli ve yabancı katılımcılar Atatürk'ü saygı duruşuyla andı

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COP31 alanında 09.05'te yerli ve yabancı katılımcılar Atatürk'ü saygı duruşuyla andı Haber Videosunu İzle
COP31 alanında 09.05'te yerli ve yabancı katılımcılar Atatürk'ü saygı duruşuyla andı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'nci yılında COP31 alanında anıldı. Saat 09.05'te alandaki yerli ve yabancı katılımcılar çalışmalarına ara vererek saygı duruşunda bulundu ve etkinlik alanında sessizlik hakim oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün yıl dönümünde COP31 alanında da anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde alanda bulunan yerli ve yabancı katılımcılar, çalışmalarına ara vererek Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin aynı anda Atatürk'ü ölümünün 88'nci yılında anmak için durduğu anlarda, etkinlik alanında sessizlik hakim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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