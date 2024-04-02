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ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Türk Dış Politikası Paneli

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesinin düzenlediği, "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dış Politikası Türkiye-Rusya-NATO ve Avrupa Birliği" paneli Troya Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Türkiye dış politikası, Türkiye NATO ilişkisi ve Avrupa Birliği konuları hakkında sunumların gerçekleştirildiği panele, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun "Türkiye- Rusya ilişkileri: Tarihten Günümüze', Prof. Dr. Hasan Ünal "Çok Kutuplu Dünyada Türkiye- Rusya İlişkileri", Doç. Dr. Ayşe Gülce Uygun "Rusya Ukrayna Savaşı ve Avrupa Birliği Yaptırımları" başlıklı sunumların ardından panel, soruların cevaplandırılması ile son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Avrupa Birliği Türkiye Rusya Eğitim Yerel Güncel Haberler

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