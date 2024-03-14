Üye Girişi
Haberler

ÇOMÜ öğrencileri Hatay'da sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap dağıtacak

Güncelleme:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi çerçevesinde 'El Ele Geleceğe' projesiyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir lise ve eğitim kurumundaki üniversite sınavlarına hazırlanan 410 öğrenciye test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçığı dağıtacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi çerçevesinde 'El Ele Geleceğe' projesiyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir lise ve eğitim kurumundaki üniversite sınavlarına hazırlanan 410 öğrenciye test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçığı dağıtacak.

ÇOMÜ Halkla İlişkiler Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencileri Berna Bilal, Ece Aşıcı, Rümeysa Mağunacı ve Semanur Mutlu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 4 üniversite öğrencisi 'El Ele Geleceğe' projesiyle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli Hatay'ın da etkilendiği deprem de Samandağ ilçesindeki bir lise ve eğitim kurumunda üniversiteye hazırlanan 410 öğrenciye sponsorların da desteğiyle test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçığı dağıtmaya karar verdi. Öğrenciler Berna Bilal, Ece Aşıcı, Rümeysa Mağunacı ve Semanur Mutlu 300'ü lise, 110'ü dershane öğrencilerine olmak üzere 7 koli test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçığı hazırladı. Hatay'a gidecek olan 4 üniversite öğrencisi Cuma günü 300 lise öğrencisine, Cumartesi günü ise 110 dershane öğrencisine test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçıklarını dağıtacak.

ÇOMÜ Halkla İlişkiler Tanıtım Programı 2'nci öğrenci Berna Bilal, "Bizler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencileriyiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında bizlerden birer sosyal sorumluluk projesi tasarlamamız ve ekipler halinde bunları yapmamız istendi. Bizde 4 kişilik bir ekip oluşturduk. Projemizi Hatay'daki şuanda üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üzerine kurmaya karar verdik. Çünkü biliyorsunuz ki 6 Şubat depreminde pek çok öğrencinin gelecek hayalleri tamamen kaygıya dönüştü. ve sadece bir sınav var. Nasıl hazırlanacağız, ne şartlarda hazırlanacağız gibi bu konuda çok fazla tereddütlerde sınavlara hazırlık yapıyorlar. Bizde bunun farkındalığına sahip iken bir şeyler yapmaya karar verdik. Çanakkale'de sponsorlarımızın destekleriyle kitap toplamaya karar verdik. Deneme sınavı kitapçıkları ve hedef kitlemizdeki 410 öğrenciye test kitabı yardımında bulunmaya karar verdik. Hatay'ın Samandağ ilçesine gideceğiz. Burada bir lisede ve eğitim kurumunda 410 öğrenciye topladığımız test ve soru kitapçıklarını 4 kişi ekip olarak dağıtacağız. Gitmiş iken sadece kitap desteğinde bulunmak olsun istemediğimiz için ekstra moral ve motivasyonlarını sağlamak adına onlarla birebir sohbet etmek istiyoruz. Üniversite öğrenciler ve ben bir depremzede olarak onlara nasıl devam ettiğimiz, ileri de bir hayatın hala olduğunu bir şekilde bu yolla söylemek istiyorum. Ekip arkadaşlarım da bu yolda en çok bu motivasyonla ile ilerlediler" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Samandağ Hatay Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Kara kimdir? MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kaç yaşında, nereli? Yasemin Soydan kimdir? Memleket Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Yasemin Soydan kaç yaşında, nereli? Akif Bayar kimdir? AK Parti Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar kaç yaşında, nereli? Mehmet Önder Mutlu kimdir? CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Genç kimdir? MHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç kaç yaşında, nereli? İbrahim Ömer Reyhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan kaç yaşında, nereli? Şadi Aktaş kimdir? CHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Şadi Aktaş kaç yaşında, nereli? Nazan Bozan kimdir? Memleket Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nazan Bozan kaç yaşında, nereli? Yusuf Gülsever kimdir? AK Parti Denizli- Baklan Belediye Başkan adayı Yusuf Gülsever kaç yaşında, nereli? Dursun Satıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kemer Belediye Başkan adayı Dursun Satıcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Çetinkaya kimdir? MHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Gürcan Güven kimdir? AK Parti Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı Gürcan Güven kaç yaşında, nereli? Erkan Aydın kimdir? CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın kaç yaşında, nereli? Ahmet Necati Özbaş kimdir? AK Parti Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Necati Özbaş kaç yaşında, nereli? Şaban Çetin Çoklar kimdir? CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Çetin Çoklar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title